Cyberpunk 2077 tra novità di gameplay | lifepath e molto altro nelle parole di chi lo ha provato

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 20 novembre 2020) Diverse testate giornalistiche hanno potuto dare un primo sguardo a, ottenendo maggiori dettagli sul gioco, come ad esempio miglioramenti alrispetto alle build precedenti, in particolare nel combattimento corpo a corpo. Secondo quanto riportato da PC Gamer, le spade sono utilizzabili proprio come "un stile di gioco", mentre in precedenza erano quasi un sostituto delle armi da fuoco quando i giocatori avrebbero finito le munizioni. Le spade hanno vantaggi specifici, come ad esempio aumentare l'armatura mentre si corre o di essere più veloci quando si combatte in modo ravvicinato. "Brandire una lama inè incredibilmente soddisfacente e super efficace ora, e usando l'ambiente a vostro vantaggio, è possibile liberare un'intero gruppo di soldati pesantemente armati ...