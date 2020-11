Cyberpunk 2077, il nuovo trailer in italiano è uno spettacolo! (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella giornata di ieri è stato pubblicato un nuovo spettacolare trailer interamente doppiato in italiano. Cyberpunk 2077 sta per arrivare (almeno questo è quello che tutti speriamo) dopo una lunga attesa e non si fa sfuggire l’occasione per sollevare ancora un poco i veli. Diamo allora una sbirciatina al nuovo trailer. Cyberpunk 2077 era stato presentato nel 2013 con un teaser che aveva fatto venire l’acquolina in bocca a tutti i gamer. Si vedeva ben poco, neanche una scena in-engine, ma artwork animati con una musica di sottofondo che calzava a pennello. Si poteva però percepire lo stile, la sostanza, l’ambizione. Poi, per ben 5 anni, silenzio assoluto. Qualcuno ipotizzava addirittura la cancellazione del progetto. Poi, sul palco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella giornata di ieri è stato pubblicato unspettacolareinteramente doppiato insta per arrivare (almeno questo è quello che tutti speriamo) dopo una lunga attesa e non si fa sfuggire l’occasione per sollevare ancora un poco i veli. Diamo allora una sbirciatina alera stato presentato nel 2013 con un teaser che aveva fatto venire l’acquolina in bocca a tutti i gamer. Si vedeva ben poco, neanche una scena in-engine, ma artwork animati con una musica di sottofondo che calzava a pennello. Si poteva però percepire lo stile, la sostanza, l’ambizione. Poi, per ben 5 anni, silenzio assoluto. Qualcuno ipotizzava addirittura la cancellazione del progetto. Poi, sul palco ...

InstantGamingIT : Cyberpunk 2077 avrà una modalità ‘streamer’ che disabiliterà la musica con copyright #DMCA - SimoneGironi : Ing.Gironi La Premiere Edition di Stadia è in regalo anche per chi acquista Cyberpunk 2077, ma è un'offerta limitat… - Asgard_Hydra : Cyberpunk 2077: due inediti trailer. Tra i bonus di gioco la Premiere Edition di Stadia - Asgard_Hydra : Cyberpunk 2077: l’attesa sta per finire, ecco il gameplay trailer che aspettavamo - PlayStationBit : Nelle scorse ore si è tenuto l'ultimo Night City Wire, tra gameplay doppiato e un approfondimento su Johnny Silverh… -