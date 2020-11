Cuneo, “Non porto la mascherina perché il Covid non esiste”: negazionista, sorpresa a fare la spesa senza dispositivo di protezione, multata di 400 euro (Di venerdì 20 novembre 2020) Covid, va a fare la spesa senza mascherina perchè negazionista: multata Una negazionista del Covid è stata multata perché sorpresa in un mercato senza mascherina. La vicenda è avvenuta a Mondovì, in provincia di Cuneo, al mercato di piazza Ellero. Durante i controlli della polizia locale, la signora è stata sorpresa a fare la spesa senza il dispositivo di sicurezza. Fermata dagli agenti, che le hanno chiesto di indossare la mascherina, la donna ha risposto: “Non la porto e non ce l’ho neppure al ... Leggi su tpi (Di venerdì 20 novembre 2020), va alaperchèUnadelè statain un mercato. La vicenda è avvenuta a Mondovì, in provincia di, al mercato di piazza Ellero. Durante i controlli della polizia locale, la signora è statalaildi sicurezza. Fermata dagli agenti, che le hanno chiesto di indossare la, la donna ha risposto:lae non ce l’ho neppure al ...

