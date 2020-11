Crotone-Lazio, Inzaghi: “Malcontento per il caso Milinkovic. Immobile e Luis disponibili” (Di venerdì 20 novembre 2020) Simone Inzaghi ha presieduto la conferenza stampa pre-Crotone, al fine di fornire importanti indicazioni sulla sua Lazio. Il tecnico biancoceleste ha offerto aggiornamenti per quanto concerne lo stato di salute di Ciro Immobile, per poi virare sulla situazione relativa a Luis Alberto, al centro di un ciclone mediatico che lo ha riguardato. Di seguito le fasi salienti della conferenza stampa di Inzaghi, protagonista anche di uno sfogo contenuto in merito alla positività di Sergej Milinkovic Savic, riscontrata in Nazionale. Immobile E Luis ALBERTO – “Immobile ha tantissima voglia di giocare, di mettersi a disposizione della squadra. Lui è in discrete condizioni, ma Muriqi è in forma: deciderò successivamente. ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Simoneha presieduto la conferenza stampa pre-, al fine di fornire importanti indicazioni sulla sua. Il tecnico biancoceleste ha offerto aggiornamenti per quanto concerne lo stato di salute di Ciro, per poi virare sulla situazione relativa aAlberto, al centro di un ciclone mediatico che lo ha riguardato. Di seguito le fasi salienti della conferenza stampa di, protagonista anche di uno sfogo contenuto in merito alla positività di SergejSavic, riscontrata in Nazionale.ALBERTO – “ha tantissima voglia di giocare, di mettersi a disposizione della squadra. Lui è in discrete condizioni, ma Muriqi è in forma: deciderò successivamente. ...

Simone Inzaghi ha presieduto la conferenza stampa pre-Crotone, al fine di fornire importanti indicazioni sulla sua Lazio: menzioni a Ciro Immobile, Luis Alberto e Sergej Milinkovic Savic ...

