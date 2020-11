Cronaca | brevi | due indagati a piede libero a Latina | la motivazione

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 novembre 2020) Due, proprietari dell’abitazione dove mercoledì in tarda mattinata, poco prima di mezzogiorno, è avvenuto il drammatico incidente sul lavoro in cui un pensionato di 71 anni è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in ospedale. Il reato ipotizzato è quello di lesioni colpose gravi ma anche inosservanza delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. L’uomo e la donna, si tratta di marito e moglie, sono stati denunciati aperché secondo le indagini dei carabinieri, sono responsabili di aver convocato il 71enne rimasto ferito che doveva eseguire dei lavori, si trattava di un conoscente a cui si erano rivolti. Incendio fraschetta di Ariccia: cosa è successo Ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri per l’incendio di una ...