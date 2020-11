Crittografia, tutte le contraddizioni dell’Europa (Di venerdì 20 novembre 2020) Due leak recentissimi, uno pubblicato da Politico e l’altro da StateWatch lasciano intendere che l’Europa stia considerando di limitare l’utilizzo della Crittografia nel settore privato e di cercare il modo di aggirarla, se il divieto non dovesse funzionare. In particolare, come rileva l’analisi condotta dall’americana Electronic Frontier Foundation, l’obiettivo sarebbe quello di bloccare la cifratura end-to-end, cioè quella che viene eseguita localmente, sul terminale dell’utente, o aggirarla prima (e a prescindere dal fatto) che il messaggio venga veicolato tramite una rete pubblica di comunicazioni. Le ragioni alla base di questa scelte sono —a distanza di anni— ancora le stesse: “Combattere il terrorismo” e “proteggere i minori”; e a distanza di anni continuano ad essere ancora più difficilmente sostenibili del passato, sia in termini giuridici, sia in termini ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 novembre 2020) Due leak recentissimi, uno pubblicato da Politico e l’altro da StateWatch lasciano intendere che l’Europa stia considerando di limitare l’utilizzo dellanel settore privato e di cercare il modo di aggirarla, se il divieto non dovesse funzionare. In particolare, come rileva l’analisi condotta dall’americana Electronic Frontier Foundation, l’obiettivo sarebbe quello di bloccare la cifratura end-to-end, cioè quella che viene eseguita localmente, sul terminale dell’utente, o aggirarla prima (e a prescindere dal fatto) che il messaggio venga veicolato tramite una rete pubblica di comunicazioni. Le ragioni alla base di questa scelte sono —a distanza di anni— ancora le stesse: “Combattere il terrorismo” e “proteggere i minori”; e a distanza di anni continuano ad essere ancora più difficilmente sostenibili del passato, sia in termini giuridici, sia in termini ...

squopellediluna : Documenti ufficiali trapelati sulla stampa di diversi paesi Ue mostrano i piani per mandare in pezzi il sistema di… - strelnik : RT @simopieranni: Documenti ufficiali trapelati sulla stampa di diversi paesi Ue mostrano i piani per mandare in pezzi il sistema di critto… - simopieranni : Documenti ufficiali trapelati sulla stampa di diversi paesi Ue mostrano i piani per mandare in pezzi il sistema di… -

Ultime Notizie dalla rete : Crittografia tutte Le autorità europee vogliono poter spiare tutte le nostre conversazioni Il Manifesto Google lancia globalmente lo standard RCS nell'app Messaggi: cos'è e come funziona

Il colosso di Mountain View Google ha ufficialmente lanciato in tutto il mondo nell'app Messaggi lo standard che mira a sostituire gli SMS, ovvero RCS.

Zoom per la sicurezza: i partecipanti molesti hanno le ore contate

L'app per le videochiamate aveva introdotto a settembre l'autenticazione a due fattori, il mese successivo esteso a tutti la crittografia end-to-end e ora ... L'opzione è attiva di default ed è ...

Il colosso di Mountain View Google ha ufficialmente lanciato in tutto il mondo nell'app Messaggi lo standard che mira a sostituire gli SMS, ovvero RCS.L'app per le videochiamate aveva introdotto a settembre l'autenticazione a due fattori, il mese successivo esteso a tutti la crittografia end-to-end e ora ... L'opzione è attiva di default ed è ...