Cristina Marino e Luca Argentero seguono in lacrime l’ultima puntata di Doc (Foto) (Di venerdì 20 novembre 2020) Ieri sera in tanti hanno pianto guardando l’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani e anche Luca Argentero e Cristina Marino era sul divano di casa in lacrime (Foto). Pur essendo il protagonista della seguitissima serie tv Luca Argentero non aveva ancora visto il finale, l’ha seguito ieri come tutti gli altri telespettatori. Cristina commossa confessa su Instagram che è felice sia finita perché non si può piangere ogni volta e lei l’ha fatto a ogni puntata. Il finale della prima stagione di Doc, la storia vera raccontata, il legame che si è creato sul set, il gran successo con un finale da share del 30,8%, tutto un insieme di cose che hanno commosso l’attore. Luca ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 20 novembre 2020) Ieri sera in tanti hanno pianto guardandodi Doc – Nelle tue mani e ancheera sul divano di casa in). Pur essendo il protagonista della seguitissima serie tvnon aveva ancora visto il finale, l’ha seguito ieri come tutti gli altri telespettatori.commossa confessa su Instagram che è felice sia finita perché non si può piangere ogni volta e lei l’ha fatto a ogni. Il finale della prima stagione di Doc, la storia vera raccontata, il legame che si è creato sul set, il gran successo con un finale da share del 30,8%, tutto un insieme di cose che hanno commosso l’attore....

