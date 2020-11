Cristiano Ronaldo possibile Capitano della Juve contro il Cagliari (Di venerdì 20 novembre 2020) Cristiano Ronaldo, contro il Cagliari, dovrà trascinare la Juventus in campionato, reduce da troppi punti persi e brucia ancora l’unico ottenuto contro la Lazio. Per l’attaccante portoghese potrebbe profilarsi una partita alquanto speciale, infatti vista l’assenza di Bonucci e Chiellini, la fascia da Capitano potrebbe essere per la prima volta posta sul suo braccio. Questo, almeno, quanto ipotizzato da Tuttosport. Cristiano Ronaldo e la fascia di Capitano della Juve Al momento si parla di ipotesi, anche perché in squadra ci sono giocatori che per “anzianità bianconera” hanno sicuramente la precedenza nei suoi confronti, quindi molto dipenderà dalla formazione iniziale che Pirlo ... Leggi su bufale (Di venerdì 20 novembre 2020)il, dovrà trascinare lantus in campionato, reduce da troppi punti persi e brucia ancora l’unico ottenutola Lazio. Per l’attaccante portoghese potrebbe profilarsi una partita alquanto speciale, infatti vista l’assenza di Bonucci e Chiellini, la fascia dapotrebbe essere per la prima volta posta sul suo braccio. Questo, almeno, quanto ipotizzato da Tuttosport.e la fascia diAl momento si parla di ipotesi, anche perché in squadra ci sono giocatori che per “anzianità bianconera” hanno sicuramente la precedenza nei suoi confronti, quindi molto dipenderà dalla formazione iniziale che Pirlo ...

