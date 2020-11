Crisanti, ‘Io il vaccino a gennaio non lo farei…’ (Di venerdì 20 novembre 2020) Emergenza coronavirus, i dubbi del virologo Andrea Crisanti sul vaccino: “Io a gennaio non lo farei…”. Mentre la corsa al vaccino si avvicina alla sua fase finale, con le prime dosi che dovrebbero essere distribuite nel mese di gennaio, diverse voci critiche mettono in dubbio la sicurezza dei prodotti che arriveranno nei prossimi mesi. E non parliamo dei negazionisti, dei no-Vax e quant’altro. Tra gli scettici troviamo anche illustri virologi, come ad esempio il Professor Andrea Crisanti, uno dei volti noti di questa emergenza coronavirus. Laboratorio CoronavirusCovid, Crisanti: “Io non farei il primo vaccino che dovesse arrivare a gennaio” “Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un vaccino. ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 20 novembre 2020) Emergenza coronavirus, i dubbi del virologo Andreasul: “Io anon lo farei…”. Mentre la corsa alsi avvicina alla sua fase finale, con le prime dosi che dovrebbero essere distribuite nel mese di, diverse voci critiche mettono in dubbio la sicurezza dei prodotti che arriveranno nei prossimi mesi. E non parliamo dei negazionisti, dei no-Vax e quant’altro. Tra gli scettici troviamo anche illustri virologi, come ad esempio il Professor Andrea, uno dei volti noti di questa emergenza coronavirus. Laboratorio CoronavirusCovid,: “Io non farei il primoche dovesse arrivare a” “Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un. ...

