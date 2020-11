Crisanti: il virologo rinuncerebbe al vaccino di gennaio (Di venerdì 20 novembre 2020) Il virologo Andrea Crisanti si esprime a proposito del vaccino di gennaio spiegando il perché vi rinuncerebbe Andrea Crisanti chiarisce perché non farebbe il vaccino anti Covid19 a gennaio, qualora arrivasse. Si tratterebbe infatti di sottoporsi ad una sorta di “scorciatoia” cui l’infettivologo negherebbe il consenso. In una condizione normale la fase di sperimentazione e L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 20 novembre 2020) IlAndreasi esprime a proposito deldispiegando il perché viAndreachiarisce perché non farebbe ilanti Covid19 a, qualora arrivasse. Si tratterebbe infatti di sottoporsi ad una sorta di “scorciatoia” cui l’infettivologo negherebbe il consenso. In una condizione normale la fase di sperimentazione e L'articolo proviene da YesLife.it.

