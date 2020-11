Crippa (M5s): “Morra chieda scusa per le sue affermazioni su Santelli. Parole inaccettabili e lontane dal suo modo di pensare” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, dovrebbe chiedere scusa per quanto affermato. Quanto detto è inaccettabile. Lo conosco e credo che, quelle pronunciate ieri, siano Parole molto lontane dal suo modo di pensare. E’ errato unire logiche politiche a temi molto delicati come quelli della malattia oncologica”. E’ quanto ha affermato dal capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa, nel corso del suo intervento a “Coffee break”, in onda su La 7. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) “Il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, dovrebbe chiedereper quanto affermato. Quanto detto è inaccettabile. Lo conosco e credo che, quelle pronunciate ieri, sianomoltodal suodi pensare. E’ errato unire logiche politiche a temi molto delicati come quelli della malattia oncologica”. E’ quanto ha affermato dal capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Davide, nel corso del suo intervento a “Coffee break”, in onda su La 7. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

