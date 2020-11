Covid, Zingaretti: “A Natale evitiamo gli errori fatti in estate” (Di venerdì 20 novembre 2020) L’invito a trascorrere un Natale più sobrio del solito arriva da tutti i livelli. Ieri ci ha pensato il premier Conte: “evitiamo cenoni, baci e abbracci. Serve il buonsenso”. La lotta al virus è ancora accesa, la leggera flessione della curva epidemiologica non può aprire le porte ai festeggiamenti natalizi. È d’accorso anche il segretario del PD Nicola Zingaretti. Il presidente della Regione Lazio ha parlato nel corso della trasmissione ‘Start’ su SkyTg24: “Il tema non sono le regole ma il virus. Non dobbiamo fare gli errori di questa estate, dove sono state dette troppe stupidaggini. Se vogliamo bene a noi stessi e ai nostri cari è evidente che dovremo passare un Natale dove la responsabilità rimanga molto alta, dovremo stare attenti”. Poi spiega: “Errare è umano, perseverare è diabolico. Ritornerà ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 novembre 2020) L’invito a trascorrere unpiù sobrio del solito arriva da tutti i livelli. Ieri ci ha pensato il premier Conte: “cenoni, baci e abbracci. Serve il buonsenso”. La lotta al virus è ancora accesa, la leggera flessione della curva epidemiologica non può aprire le porte ai festeggiamenti natalizi. È d’accorso anche il segretario del PD Nicola. Il presidente della Regione Lazio ha parlato nel corso della trasmissione ‘Start’ su SkyTg24: “Il tema non sono le regole ma il virus. Non dobbiamo fare glidi questa estate, dove sono state dette troppe stupidaggini. Se vogliamo bene a noi stessi e ai nostri cari è evidente che dovremo passare undove la responsabilità rimanga molto alta, dovremo stare attenti”. Poi spiega: “Errare è umano, perseverare è diabolico. Ritornerà ...

