(Di venerdì 20 novembre 2020) Cresce la dote che il governo vuole dedicare ai nuovida qui a fine anno. I fondi per il decretoter sarebbero vicini ai 2, 0,6 in più rispetto a quelli ipotizzati ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Arcuri: 'Verso vaccinazione di massa nel 2021' #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid, Arcuri: 'Verso vaccinazione di massa nel 2021'. Oltre 36mila nuovi casi, 653 le vittime. Rapporto test-posi… - carlaruocco1 : Un business inaccettabile quello del #sanraffaele , visite domiciliari a 450 euro, un consulto #Covid_19 al telefon… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, verso dl Ristori ter da 2 miliardi e scostamento da 8 miliardi #dlristori - AvvAntonioConte : RT @MediasetTgcom24: Covid, verso dl Ristori ter da 2 miliardi e scostamento da 8 miliardi #dlristori -

Ultime Notizie dalla rete : Covid verso

Il Messaggero

Lo sfogo di Simone, Infermiere contagiato dal Coronavirus, fa il giro del web: "la Regione Puglia non ha fatto nulla per metterci in sicurezza e per prevenire ...“Vediamo un’Italia un pò monocolore perché l’epidemia colpisce un pò tutto il Paese”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto ...