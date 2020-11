Covid: Vaccino subito sì o no? Crisanti: senza dati, non mi vaccinerei (Di venerdì 20 novembre 2020) Alessandro Nunziati senza avere dati su sicurezza ed efficacia, Andrea Crisanti non farebbe il primo Vaccino anti coronavirus in arrivo a gennaio. Ad affermarlo è stato lo stesso virologo, sottolineando come le motivazioni risiedano nei tempi di approvazione dello stesso. “senza dati no. Perché voglio essere rassicurato che sia un Vaccino che è stato testato e che Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 20 novembre 2020) Alessandro Nunziatiaveresu sicurezza ed efficacia, Andreanon farebbe il primoanti coronavirus in arrivo a gennaio. Ad affermarlo è stato lo stesso virologo, sottolineando come le motivazioni risiedano nei tempi di approvazione dello stesso. “no. Perché voglio essere rassicurato che sia unche è stato testato e che Impronta Unika.

RobertoBurioni : Appena annunciata la fine dello studio di fase 3 della Pfizer con risultati entusiasmanti. Se il vaccino mantiene l… - TgLa7 : #Covid: vaccino BioNTech/Pfizer 'possibile' arrivo entro anno - chetempochefa : “La mia spiegazione del vaccino Pfizer contro COVID-19; tenete conto che il vaccino Moderna (che sembra funzionare… - umanesimo : @SimoneBonzanini @antonioripa @Cibermatico credo siano dubbi legittimi da non liquidare con 'hey corro a farmelo in… - lattuga99 : RT @chetempochefa: Michael Houghton nel 2020 ha vinto il Nobel per la Medicina, per la scoperta del virus dell’Epatite C. Attualmente sta… -