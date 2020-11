Covid, ultime notizie: 37.242 nuovi contagi su 238.077 tamponi. 699 i morti (Di venerdì 20 novembre 2020) Il bollettino di oggi: altri 37.242 nuovi contagi su oltre 238mila tamponi effettuati. La curva epidemiologica sembra stabilizzarsi in questi giorni, con il livello dell’Rt nel Paese che scende a 1.18. Il dato dei decessi, però, resta alto: 699 nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 20 novembre 2020) Il bollettino di oggi: altri 37.242su oltre 238milaeffettuati. La curva epidemiologica sembra stabilizzarsi in questi giorni, con il livello dell’Rt nel Paese che scende a 1.18. Il dato dei decessi, però, resta alto: 699 nelle24 ore. L'articolo proviene da Italia Sera.

