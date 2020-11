Covid: Totti è guarito, 'la diagnosi un colpo al cuore' (Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata": lo ha scritto Francesco Totti sui propri profili social ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto ile non è stata una passeggiata": lo ha scritto Francescosui propri profili social ...

