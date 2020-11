Covid, tornano a salire i contagi in Campania: nel bollettino altri 25 decessi (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – tornano a salire i numeri in Campania, nel giorno dell’ennesima diretta di Vincenzo De Luca. L’Unità di Crisi ha comunicato 4.226 nuovi positivi, a fronte dei 27.649 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Nel bollettino odierno sono stati resi noti altri 25 decessi, il totale delle morti in Campania raggiunge dunque quota 1.217. Questo, nel dettaglio, il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 4.226 di cui: Asintomatici: 3.633 Sintomatici: 593Tamponi del giorno: 27.649 Totale positivi: 129.502 Totale tamponi: 1.383.104 ?Deceduti: 25 Totale deceduti: 1.217 Guariti: 1.395 Totale guariti: 29.293 ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –i numeri in, nel giorno dell’ennesima diretta di Vincenzo De Luca. L’Unità di Crisi ha comunicato 4.226 nuovi positivi, a fronte dei 27.649 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Nelodierno sono stati resi noti25, il totale delle morti inraggiunge dunque quota 1.217. Questo, nel dettaglio, ildi oggi: Positivi del giorno: 4.226 di cui: Asintomatici: 3.633 Sintomatici: 593Tamponi del giorno: 27.649 Totale positivi: 129.502 Totale tamponi: 1.383.104 ?Deceduti: 25 Totale deceduti: 1.217 Guariti: 1.395 Totale guariti: 29.293 ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto ...

