Covid Roma, morto Filippo Maria Gambari (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Coronavirus ci ha portato via ieri il direttore del Museo delle Civiltà all'Eur Filippo Maria Gambari a soli 66 anni. L'uomo era ricoverato all'istituto Spallanzani da fine ottobre. A dare la notizia della sua scomparsa è stato proprio il sito del Museo delle Civiltà: "Siamo enormemente addolorati nell'annunciarvi che il nostro Direttore è venuto a mancare nel pomeriggio di oggi, 19 novembre 2020. Una grave perdita per il Museo delle Civiltà e il suo personale per l'estremo impegno che il Direttore ha profuso nel costruire un "nuovo" museo e nel portare avanti ambiziosi progetti di condivisione culturale e sociale". Il direttore, esperto di celti, era un archeologo preistorico laureato all'Università degli Studi di Milano con una tesi in Etruscologia. Successivamente, comincia la sua carriera da sovrintendente del Piemonte dove nel ...

“Oggi su quasi 27mila tamponi nel Lazio si registrano 2866 casi positivi, 80 decessi e 550 guariti”. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’ ...

Operazione antidroga a Tor Bella Monaca dei Carabinieri Frascati. 10 misure cautelari

A seguito di serrate e complesse indagini, dalle prime ore dell’alba, i Carabinieri del Gruppo di Frascati hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale ...

