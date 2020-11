Covid, nuovo punto tamponi drive-trough al centro sportivo di Bresso (Di venerdì 20 novembre 2020) Da questa mattina è attivo il nuovo punto tamponi drive-through presso il centro sportivo di Bresso in via Deledda. Si tratta di una novità molto importanti per i cittadini di Bresso e di Cormano, vista la prossimità territoriale. Questo punto tamponi si va ad aggiungere a quelli di Cinisello Balsamo, di Sesto San Giovanni e td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 20 novembre 2020) Da questa mattina è attivo il-through presso ildiin via Deledda. Si tratta di una novità molto importanti per i cittadini die di Cormano, vista la prossimità territoriale. Questosi va ad aggiungere a quelli di Cinisello Balsamo, di Sesto San Giovanni e td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

La7tv : #lariachetira @AlbertoBagnai (Lega): 'Il debito Covid andrà gestito attraverso il 'Giubileo', un istituto non parti… - RobertoBurioni : Il nuovo vaccino a mRNA contro COVID-19, spiegato grazie a @chetempochefa e @fabfazio , che ringrazio per l'opportu… - AMorelliMilano : Le priorità di #Conte e #Lamorgese. Clandestini sistemati di nuovo negli alberghi di tutta Italia, ma in compenso… - SardiniaPost : Nuovo caso di #Covid nel #Cagliari calcio: l'uruguaiano Godin è positivo. - TeleradioNews : Covid-19. Diverse misure allo studio per le festività natalizie: nuovo DPCM entro il 3 dicembre? -… -