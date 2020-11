Covid, nuovo boom dei contagi nel Casertano. E le vittime ora sono 200 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutinuovo balzo su base giornaliera dei contagi da Coronavirus nel Casertano: sono 938 nelle ultime 24 ore, con una percentuale del 25% dei tamponi risultati positivi (3994 quelli praticati), quasi il 5% in più di ieri, quando i nuovi positivi erano stati 678 su 3325 test eseguiti. Il report giornaliero dell’Asl di Caserta certifica anche la presenza di 401 guariti, dato che porta il totale delle persone positive nel Casertano ad oltre 16500 (16574). Altre otto persone sono decedute, per un totale da inizio pandemia di 200 morti causa Covid, oltre il 50% dei quali (104, ndr) registrati dal primo novembre, in appena venti giorni dunque. Intanto nel Casertano, i sindaci continuano a pressare l’Asl per ottenere la possibilità di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutibalzo su base giornaliera deida Coronavirus nel938 nelle ultime 24 ore, con una percentuale del 25% dei tamponi risultati positivi (3994 quelli praticati), quasi il 5% in più di ieri, quando i nuovi positivi erano stati 678 su 3325 test eseguiti. Il report giornaliero dell’Asl di Caserta certifica anche la presenza di 401 guariti, dato che porta il totale delle persone positive nelad oltre 16500 (16574). Altre otto personedecedute, per un totale da inizio pandemia di 200 morti causa, oltre il 50% dei quali (104, ndr) registrati dal primo novembre, in appena venti giorni dunque. Intanto nel, i sindaci continuano a pressare l’Asl per ottenere la possibilità di ...

