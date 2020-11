Covid, negazionisti a caccia di ambulanze a Torino: “Non c’è nessuno dentro, smettetela di spaventare la gente” (Di venerdì 20 novembre 2020) Covid, negazionisti a caccia di ambulanze a Torino: “Girate a vuoto” Un suv con a bordo un uomo e una donna, negazionisti del Covid, andava a caccia di ambulanze a Torino per dimostrare che i mezzi di soccorso in realtà fossero vuoti e girassero senza destinazione solo per incutere terrore. La vicenda, a dir poco agghiacciante, è avvenuta alla fine di ottobre nel capoluogo piemontese. Secondo quanto ricostruito un’ambulanza è stata inseguita di notte da un suv di grossa cilindrata subito dopo essere uscita dall’ospedale per raggiungere l’abitazione di una persona, che aveva bisogno di cure mediche. Durante il tragitto, la donna a bordo del suv ha cercato più volte di riprendere con lo smarthphone l’ambulanza per ... Leggi su tpi (Di venerdì 20 novembre 2020)di: “Girate a vuoto” Un suv con a bordo un uomo e una donna,del, andava adiper dimostrare che i mezzi di soccorso in realtà fossero vuoti e girassero senza destinazione solo per incutere terrore. La vicenda, a dir poco agghiacciante, è avvenuta alla fine di ottobre nel capoluogo piemontese. Secondo quanto ricostruito un’ambulanza è stata inseguita di notte da un suv di grossa cilindrata subito dopo essere uscita dall’ospedale per raggiungere l’abitazione di una persona, che aveva bisogno di cure mediche. Durante il tragitto, la donna a bordo del suv ha cercato più volte di riprendere con lo smarthphone l’ambulanza per ...

