Covid | Natale senza cenone e abbracci? Le ipotesi e le opinioni di esperti e politica

(Di venerdì 20 novembre 2020) Sarà probabilmente il nuovo Dpcm a cui sta lavorando il governo a dare le indicazioni per il periodo di feste: tra lela sospensione dell'automatismo delle fasce di rischio, un allentamento del 'coprifuoco', la possibilità di un'apertura serale di bar e ristoranti. Ma il premier Conte e il Cts avvertono: sarà un festeggiamento sobrioné assembramenti nei negozi per lo shopping

Ascoli zona rossa. Ma questa volta il colore prende un’accezione positiva. È il rosso del Natale, quello che riempie le case e svuota gli scaffali dei negozi come ogni anno, ma in questa occasione si ...CAGLIARI. Le terapie intensive in Sardegna sono finite oltre la soglia di sicurezza. A far scattare l’allarme, le tabelle dell’Agenas, l’agenzia nazionale che sin dall’ini ...