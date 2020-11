Covid: Napoli; Rrhamani positivo al ritorno da nazionale (Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) - Napoli, 20 NOV - Amir Rrahmani è positivo al Covid 19. Ne dà notizia il Napoli che spiega che con il tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria nazionale, è emersa la ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) -, 20 NOV - Amir Rrahmani èal19. Ne dà notizia ilche spiega che con il tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria, è emersa la ...

Agenzia_Ansa : Napoli, esordio per #Biden nel presepe tra pastori con la mascherina Opera dell'artigiano Di Virgilio, 'elezione Us… - PiazzapulitaLA7 : #Napoli. Pazienti Covid e non Covid in letti vicini e senza alcuna divisione. Persone con l’ossigeno in piedi nel c… - GDF : #GDF #Napoli: percepivano indebitamente il #bonus spesa #COVID. #Sanzionati 700 soggetti e scoperti importi… - rep_napoli : Covid, nuovo affondo di De Luca: 'Gli ispettori in Campania cialtronata' [di Dario del Porto] [aggiornamento delle… - MilanWorldForum : Napoli: un altro positivo al Covid. Le news -) -