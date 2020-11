Covid Lazio, nuova ordinanza di Zingaretti: chiusura alle 21 per supermercati e attività commerciali (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

Sport_Mediaset : +++LAZIO, ANNUNCIO DELLA FEDERAZIONE SERBA: MILINKOVIC SAVIC POSITIVO AL COVID+++ #SportMediaset - Sport_Mediaset : +++LAZIO, ANNULLATE LE VISITE MEDICHE DI IMMOBILE PER L'IDONEITA' POST-COVID+++ #SportMediaset - myrtamerlino : Ma come si fa ad appellarsi al Tar del Lazio pur di non andare a visitare i pazienti? Quando non hai l'assistenza a… - News_24it : ROMA - Covid, Zingaretti: «L'indice di contagio nel Lazio scende a Rt 0,82 grazie al rispetto delle regole». Il La… - valtergiuliani1 : @arkos_e Lotito ar capo der covid che falsifica i tamponi de Avellino mentre in una mano tiene sotto scacco tutta l… -