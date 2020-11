Covid, l’allarme: “Nelle carceri duemila contagiati, ma i dati sono sottostimati” (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

SkyTG24 : Covid, l’allarme degli oncologi: “La prossima pandemia sarà il cancro” - SkyTG24 : 'La sospensione degli screening per 2-3 mesi ha dato un fermo a una delle azioni più forti contro il tumore, ovvero… - Pietro59359863 : RT @GiancarloDeRisi: L'allarme di Crisanti: 'Non fate il primo vaccino anti Covid a gennaio, non è sicuro. Le 3 fasi sviluppate troppo in f… - Tizy39781912 : RT @GiancarloDeRisi: L'allarme di Crisanti: 'Non fate il primo vaccino anti Covid a gennaio, non è sicuro. Le 3 fasi sviluppate troppo in f… - fabcal1 : RT @GiancarloDeRisi: L'allarme di Crisanti: 'Non fate il primo vaccino anti Covid a gennaio, non è sicuro. Le 3 fasi sviluppate troppo in f… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’allarme Iss: anticipare misure restrittive in Emilia-Romagna, Veneto, Campania e Friuli Il Sole 24 ORE