ROMA (ITALPRESS) - "Rivedere e potenziare l'attivit assistenziale sul territorio, decongestionando le radiologie ospedaliere e riducendo il rischio del contagio". Lo ha chiesto Andrea Lenza, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid radiologia Covid, la radiologia domiciliare per ridurre la pressione sugli ospedali Quotidiano di Sicilia Covid-19: 27 i ricoverati in Fiera a Bergamo. Da lunedì 30 nuovi posti letto

Valseriana news - A giovedì 19 novembre, sono 27 i pazienti ricoverati di età media intorno ai 71 anni nel Presidio medico avanzato alla Fiera di Bergamo. Il 67% da fuori provincia.

Coronavirus, com’è la situazione nel presidio medico della Fiera di Bergamo

Quanti sono i pazienti, da quali province lombarde provengono, come è organizzato il lavoro di medici e infermieri. Il ruolo degli alpini.

Quanti sono i pazienti, da quali province lombarde provengono, come è organizzato il lavoro di medici e infermieri. Il ruolo degli alpini.