Covid, la fuga di una famiglia dall'America travolta dal virus. 'Il nostro Paradiso ora è nel Cilento' (Di venerdì 20 novembre 2020) La paura del -19 e la voglia di tornarsene a casa, in . E la grande fortuna di avere un rifugio in un 'Paradiso terrestre', Pollica-Acciaroli, nel cuore del Cilento. Comincia così la storia di Anna ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020) La paura del -19 e la voglia di tornarsene a casa, in . E la grande fortuna di avere un rifugio in un 'terrestre', Pollica-Acciaroli, nel cuore del. Comincia così la storia di Anna ...

AleManca_ : RT @tzconducitu: Ma il GF sta continuando ad aggiornare i concorrenti sul covid?No perché non capisco come stiano a fare sti piani di gite… - occhio_notizie : Caos all'ospedale Ruggi di Salerno - AntonioVuoloo : «Noi in fuga dagli Usa per il Covid ci siamo rifugiati nel Cilento» - Il - morphtojade : RT @tzconducitu: Ma il GF sta continuando ad aggiornare i concorrenti sul covid?No perché non capisco come stiano a fare sti piani di gite… - juancar80 : RT @MariaRo99325323: Napoli, ancora una partita di calcio: fuga all’arrivo dei carabinieri, 2 bloccati e multati -