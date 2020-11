Covid, la buona notizia da 4 regioni. Gli esperti confermano tutto: cosa sta succedendo (Di venerdì 20 novembre 2020) Le misure adottate nei giorni scorsi per limitare i contagi da Covid-19 stanno dando i frutti sperati. L’indice nazionale RT, quello che indica la media delle persone contagiate da un individuo infetto, è in calo e si assesta intorno all’1,18. Quasi tutte le regioni hanno dati migliori rispetto alla settimana scorsa e quindi non ci sarà nessun peggioramento dei provvedimenti, né passaggi da zona arancione a rosso o da giallo ad arancione. Insomma i dati raccolti fanno ben sperare, ma ancora non tanto da ammorbidire le disposizioni e cambiare quindi strategia su vasta scala. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha già stabilito che bisognerà attendere la settimana per prendere in considerazione ogni possibilità di allentare la presa. Intanto, però, ben quattro regioni presentano un RT inferiore a 1, considerata una soglia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Le misure adottate nei giorni scorsi per limitare i contagi da-19 stanno dando i frutti sperati. L’indice nazionale RT, quello che indica la media delle persone contagiate da un individuo infetto, è in calo e si assesta intorno all’1,18. Quasi tutte lehanno dati migliori rispetto alla settimana scorsa e quindi non ci sarà nessun peggioramento dei provvedimenti, né passaggi da zona arancione a rosso o da giallo ad arancione. Insomma i dati raccolti fanno ben sperare, ma ancora non tanto da ammorbidire le disposizioni e cambiare quindi strategia su vasta scala. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha già stabilito che bisognerà attendere la settimana per prendere in considerazione ogni possibilità di allentare la presa. Intanto, però, ben quattropresentano un RT inferiore a 1, considerata una soglia ...

In un Paese stanco, fiaccato da nove mesi di lotta al Coronavirus e ormai insofferente alle restrizioni ... di docenti costretti a fare lezione in aule deserte confidando in una buona connessione ...

“Abbiamo grande rispetto per il lavoro svolto dal personale della nostra Azienda sanitaria Locale – aggiunge il primo cittadino – per medici, paramedici e amministrativi, tutti impegnati generosamente ...

