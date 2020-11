Covid Italia, altri 699 morti. "Ma la strategia funziona, siamo al plateau" (Di venerdì 20 novembre 2020) altri 699 morti in Italia nelle ultime 24 ore, ma “la strategia sta funzionando, siamo al plateau”. I nuovi casi di coronavirus registrati sono stati 37.242 a fronte di 238 mila tamponi effettuati. Il tasso di positività risale al 15,6%. “Negli ultimi giorni il numero dei casi comincia ad appiattirsi e questo indica il rallentamento dell’incidenza”, ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro durante la conferenza sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. L’appiattimento della curva però non ci permette di “cantar vittoria” ma “dobbiamo rispettare le misure perchè Rt è pari a 1,18 e questo significache i casi continuano a crescere anche se più lentamente”. Per questo “l’epidemia si mantiene a livelli ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020)699innelle ultime 24 ore, ma “lastando,al”. I nuovi casi di coronavirus registrati sono stati 37.242 a fronte di 238 mila tamponi effettuati. Il tasso di positività risale al 15,6%. “Negli ultimi giorni il numero dei casi comincia ad appiattirsi e questo indica il rallentamento dell’incidenza”, ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro durante la conferenza sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. L’appiattimento della curva però non ci permette di “cantar vittoria” ma “dobbiamo rispettare le misure perchè Rt è pari a 1,18 e questo significache i casi continuano a crescere anche se più lentamente”. Per questo “l’epidemia si mantiene a livelli ...

