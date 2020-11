Covid | il consiglio dello psichiatra | “Consideriamo il Natale una tappa del viaggio per uscire da questa situazione”

Leggi su dire

(Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – Il prossimo Natale “deve trovarci confidenti, resilienti” e dotati ” dell’attitudine a saper tollerare”. Solo così saremo in grado di non cedere “ai sentimenti negativi portati dal Grinch – il guastafeste quest’anno identificato chiaramente con il virus del Covid-19 – cioè tristezza, solitudine, nervosismo, irritabilità, sconforto, malessere. Anche il Natale dobbiamo considerarlo come una delle tappe del lungo viaggio che come collettività stiamo affrontando per uscire da questa situazione. Proprio considerando l’esperienza della pandemia come un lungo e faticoso viaggio, capiamo che necessita di una distribuzione delle risorse, delle forze, delle capacità che non sono ad esaurimento“. A suggerire gli strumenti per affrontare le prossime festività natalizie, che si prospettano più raccolte e distanti da buona parte dei parenti, è Claudio Mencacci, psichiatra e presidente della Societa’ italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf).