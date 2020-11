Covid | il bollettino di oggi | 37 242 nuovi casi e 699 morti | il 15 | 6% dei tamponi è positivo

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 20 novembre 2020)20 novembre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 37.242 icontagi da coronavirus rilevatidopo 238.077eseguiti nelle ultime 24 ore. Il rapportoè al 15,6%, in crescita a ieri (14,5%). Cresce di nuovo il numero di decessi, sono 699 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati registrati 653 decessi). Il totale deiperda inizio emergenza in Italia è ora di 48.569. (segue dopo la foto) Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3.748, con un incremento di 36 unità rispetto al giorno precedente. Sono 520.022 (+21.035) i guariti dal19, mentre sono 777.176 gli attualmente ...