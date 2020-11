Covid, i pediatri: “Il vaccino sarà sicuro, testato ed efficace” (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – “Quando un vaccino arriva ad essere immesso vuol dire che è sicuro, testato ed efficace”. Il presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Alberto Villani, lo sottolinea ai microfoni di Unomattina intervistato da Marco Frittella e Monica Giandotti sui dubbi in merito alla sicurezza del vaccino anti Covid. “La normativa italiana è una delle più rigorose al mondo- precisa- Il vaccino deve passare tutta una serie di controlli e di verifiche attraverso le agenzie nazionali. Nel nostro Paese c’è l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e lo stesso tipo di organismo esiste a livello europeo e internazionale”. Per chi avanza perplessità sulla rapidità con cui si sta arrivando al vaccino, Villani sottolinea che “i tempi guadagnati sono dovuti innanzitutto al fatto che tantissimi laboratori e centri di ricerca in tutto il mondo si sono dedicati a questo vaccino, proprio perché c’era in corso una pandemia, e poi perché le metodologie e le tecnologie per produrre vaccini hanno fatto passi da gigante. Ci sono delle innovazioni- spiega il pediatra- che consentono di accorciare quelli che prima erano dei passaggi molto lunghi che dipendevano da procedure dovute a tecnologie che non erano ancora così sofisticate come quelle di oggi”. Leggi su dire (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – “Quando un vaccino arriva ad essere immesso vuol dire che è sicuro, testato ed efficace”. Il presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Alberto Villani, lo sottolinea ai microfoni di Unomattina intervistato da Marco Frittella e Monica Giandotti sui dubbi in merito alla sicurezza del vaccino anti Covid. “La normativa italiana è una delle più rigorose al mondo- precisa- Il vaccino deve passare tutta una serie di controlli e di verifiche attraverso le agenzie nazionali. Nel nostro Paese c’è l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e lo stesso tipo di organismo esiste a livello europeo e internazionale”. Per chi avanza perplessità sulla rapidità con cui si sta arrivando al vaccino, Villani sottolinea che “i tempi guadagnati sono dovuti innanzitutto al fatto che tantissimi laboratori e centri di ricerca in tutto il mondo si sono dedicati a questo vaccino, proprio perché c’era in corso una pandemia, e poi perché le metodologie e le tecnologie per produrre vaccini hanno fatto passi da gigante. Ci sono delle innovazioni- spiega il pediatra- che consentono di accorciare quelli che prima erano dei passaggi molto lunghi che dipendevano da procedure dovute a tecnologie che non erano ancora così sofisticate come quelle di oggi”.

