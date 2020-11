Covid, i medici di base: boom di telefonate E sono 6.500 i positivi che si curano a casa (Di venerdì 20 novembre 2020) La sanità sul territorio. Marinoni: «Oltre 150 chiamate al giorno a dottore. Tante le richieste di informazioni». Dalle Usca al tele-monitoraggio «H24» per seguire le condizioni dei pazienti. E c’è l’allarme malati cronici. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 20 novembre 2020) La sanità sul territorio. Marinoni: «Oltre 150 chiamate al giorno a dottore. Tante le richieste di informazioni». Dalle Usca al tele-monitoraggio «H24» per seguire le condizioni dei pazienti. E c’è l’allarme malati cronici.

