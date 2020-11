Covid, Gualtieri: in Cdm 1,4 miliardi per le Regioni che cambiano fascia (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel Cdm 'proporremo altre risorse, circa 1,3-1,4 miliardi di euro, da includere nel fondo che finanzia i ristori in automatico alle Regioni che peggiorano di fascia'. Lo ha detto il ministro dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel Cdm 'proporremo altre risorse, circa 1,3-1,4di euro, da includere nel fondo che finanzia i ristori in automatico alleche peggiorano di'. Lo ha detto il ministro dell'...

MediasetTgcom24 : Covid, Gualtieri: in Cdm 1,4 miliardi per le Regioni che cambiano fascia #Cdm - RaiNews : RT @RaiStudio24: Nino #Spirlì (@ninospirli), pres. ff Reg. #Calabria, a #Studio24: il commissariamento della #sanità in #Calabria che dura… - RaiStudio24 : Nino #Spirlì (@ninospirli), pres. ff Reg. #Calabria, a #Studio24: il commissariamento della #sanità in #Calabria ch… - Nuddu3 : ALTRO CHE COVID GUALTIERI ROMANO FARAONE E TUTTI I MAIALI DEI MILIARDI STATE SOFFOCANDO TUTTI I POVERI ITALIANI DA… - GazzettinoL : Papa Bergoglio Il Covid ha rivelato il meglio e il peggio delle persone e dei paesi Gualtieri è fiducioso su un acc… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gualtieri Coronavirus ultime notizie. Gualtieri, in Cdm 1,4 miliardi per Regioni che cambiano fascia. Iniziati test di massa in Alto Adige, lunghe code Il Sole 24 ORE 28 miliardi ‘anti-Covid’

TRE DECRETI IN UN MESE. CONTE ANNUNCIA A GIORNI LA BOZZA DEL RECOVERY. TENSIONI di Serenella Mattera ROMA. Un decreto Ristori ter da 1,3 miliardi, un nuovo scostamento di bilancio per finanziare con a ...

Gualtieri: oggi in Cdm dl Ristori ter da 1,4 miliardi e rinvio scadenze fiscali

Il "governo sostiene l'economia in tempo reale". Così il ministro dell'Economia spiega il motivo del Cdm di questa sera che approverà un dl Ristori Ter di circa 1,3-1,4 miliardi di euro e un nuovo sco ...

TRE DECRETI IN UN MESE. CONTE ANNUNCIA A GIORNI LA BOZZA DEL RECOVERY. TENSIONI di Serenella Mattera ROMA. Un decreto Ristori ter da 1,3 miliardi, un nuovo scostamento di bilancio per finanziare con a ...Il "governo sostiene l'economia in tempo reale". Così il ministro dell'Economia spiega il motivo del Cdm di questa sera che approverà un dl Ristori Ter di circa 1,3-1,4 miliardi di euro e un nuovo sco ...