Covid, Godin-Ronaldo non ci sarà: l'uruguagio salta la Juventus (Di venerdì 20 novembre 2020) Il difensore del Cagliari Godin è risultato positivo al Covid: salterà la Juventus. Niente sfida nella sfida con Cristiano Ronaldo Defezione importante per Eusebio Di Francesco alla vigilia del match con la Juventus. Il Cagliari dovrà fare a meno di Godin contro i bianconeri. Non si rinnoverà dunque la sfida nella sfida tra il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

