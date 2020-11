Covid: Germania, ministro economia Altmaier in quarantena (Di venerdì 20 novembre 2020) BERLINO, 20 NOV - Il ministro dell'economia tedesco Peter Altmaier (Cdu) è di nuovo in quarantena. L'isolamento è scattato a causa del fatto che un collaboratore stretto del delegato del governo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 20 novembre 2020) BERLINO, 20 NOV - Ildell'tedesco Peter(Cdu) è di nuovo in. L'isolamento è scattato a causa del fatto che un collaboratore stretto del delegato del governo ...

(ANSA) - BERLINO, 20 NOV - Il ministro dell'economia tedesco Peter Altmaier (Cdu) è di nuovo in quarantena. L'isolamento è scattato a causa del fatto che un collaboratore stretto del delegato del gove ...

Italia sul plateau, ora non può sbagliare

In attesa che arrivi il vaccino contro il Covid. “Nei prossimi giorni il ministro Speranza presenterà il piano. Ci siamo confrontanti con gli altri paesi europei, in particolare con la Germania che è ...

(ANSA) - BERLINO, 20 NOV - Il ministro dell'economia tedesco Peter Altmaier (Cdu) è di nuovo in quarantena. L'isolamento è scattato a causa del fatto che un collaboratore stretto del delegato del gove ...

Italia sul plateau, ora non può sbagliare

In attesa che arrivi il vaccino contro il Covid. "Nei prossimi giorni il ministro Speranza presenterà il piano. Ci siamo confrontanti con gli altri paesi europei, in particolare con la Germania che è ...