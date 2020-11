Covid, Galli: “Senza mantenimento la terza ondata è scontata: dovremmo cominciare a valutare cosa succederà a Pasqua” (Di venerdì 20 novembre 2020) Galli: “Senza mantenimento terza ondata scontata, attenzione a Pasqua” “Ci si preoccupa delle prossime feste di Natale, ma ora abbiamo il dovere di analizzare cosa succederà a Pasqua se questa seconda ondata di Covid-19 non verrà soppressa come si deve”: il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, Massimo Galli, si è espresso così durante il convegno “Covid Geo: comunità sicure. Scienza e tecnologia per ripartire in sicurezza e per sempre”, organizzato oggi dall’Anci. “Situazioni che favoriscono l’agglomerarsi di più di dieci persone – ha aggiunto – implicano ciò che abbiamo visto” in queste settimane, con nuove impennate di ... Leggi su tpi (Di venerdì 20 novembre 2020), attenzione a“Ci si preoccupa delle prossime feste di Natale, ma ora abbiamo il dovere di analizzarea Pasqua se questa secondadi-19 non verrà soppressa come si deve”: il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, Massimo, si è espresso così durante il convegno “Geo: comunità sicure. Scienza e tecnologia per ripartire in sicurezza e per sempre”, organizzato oggi dall’Anci. “Situazioni che favoriscono l’agglomerarsi di più di dieci persone – ha aggiunto – implicano ciò che abbiamo visto” in queste settimane, con nuove impennate di ...

