Covid: Francesco Totti sconfigge la malattia: il messaggio social (Di venerdì 20 novembre 2020) Arriva su Instagram l’annuncio della guarigione di Francesco Totti: l’ex capitano giallorosso ha ringraziato, tra gli altri, anche il dottor Zangrillo Il Capitano ha combattuto e, come spesso gli capitava sui campi da calcio, è riuscito a vincere: la prova Covid di Francesco Totti è stata superata con successo. Un percorso tutt’altro che semplice che portato la bandiera della Roma a lottare contro una polmonite bilaterale, come da lui stesso annunciato sul proprio profilo Instagram. Ha affidato a questo post il messaggio di guarigione: “Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene.Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione ... Leggi su zon (Di venerdì 20 novembre 2020) Arriva su Instagram l’annuncio della guarigione di: l’ex capitano giallorosso ha ringraziato, tra gli altri, anche il dottor Zangrillo Il Capitano ha combattuto e, come spesso gli capitava sui campi da calcio, è riuscito a vincere: la provadiè stata superata con successo. Un percorso tutt’altro che semplice che portato la bandiera della Roma a lottare contro una polmonite bilaterale, come da lui stesso annunciato sul proprio profilo Instagram. Ha affidato a questo post ildi guarigione: “Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene.Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto ile non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione ...

