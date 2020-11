Covid | Francesco Totti | ' Io vittima di polmonite bilaterale | in cura da Zangrillo'

fanpage : Francesco Totti guarito dal Covid: “Febbre e forze che se ne andavano, era polmonite bilaterale” - repubblica : Covid, dalla Svizzera provocazione shock: 'Per i negazionisti niente terapia intensiva' [di Francesco Zantonelli] [… - codeghino10 : RT @SkyTG24: Covid, Francesco Totti: 'Ora sono guarito, ma ho avuto polmonite bilaterale' - SkyTG24 : Covid, Francesco Totti: 'Ora sono guarito, ma ho avuto polmonite bilaterale' - Barbara68545184 : RT @Agenzia_Italia: Francesco Totti: 'Ho avuto una polmonite bilaterale. Il Covid non è una passeggiata' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francesco

La notizia che tanti tifosi giallorossi e non solo loro volevano sentire ormai da giorni. Francesco Totti ha sconfitto il coronavirus ed è ...Francesco Totti ha parlato della sua esperienza con il Coronavirus: la leggenda della Roma ha pubblicato un post su Instagram per raccontare il rapporto avuto con il Covid in queste ultime settimane.