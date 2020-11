Covid, firmata una nuova ordinanza: rinnovate le misure per sei regioni (Di venerdì 20 novembre 2020) Arriva una ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Da oggi, sino al 3 di dicembre, sono state rinnovate le misure per sei regioni, nello specifico Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. L’ordinanza odierna scadrà dunque il 3 di dicembre, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal Dpcm del 3 novembre 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Arriva unadal ministro della Salute Roberto Speranza. Da oggi, sino al 3 di dicembre, sono stateleper sei, nello specifico Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. L’odierna scadrà dunque il 3 di dicembre, ferma restando la possibilità diclassificazione prevista dal Dpcm del 3 novembre 2020. SportFace.

guglielmomatar1 : Esiste una certificazione firmata dal medico che accerta la morte per 'covid'? È possibile vederla? - guglielmomatar1 : @gazzettamodena Esiste una certificazione firmata dal medico che accerta la morte per 'covid'? È possibile vederla? - infoitinterno : Covid-19, domenica e festivi negozi chiusi in Sicilia: firmata ordinanza - twittacolo : RT @PossidonioGiord: Medici contro la nomina di #Bassetti* a Coordinatore Gestione Pazienti Covid. - DiaDomrob : @GanzoSwan @deltamikeMD Altri colleghi mi hanno invitato un link per firmare petizione contro la sua nomina a coord… -