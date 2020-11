Covid | Enrico Ruggeri l’ultimo punk | “Non baratto la libertà con la salute”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov –ci ha da sempre regalato opinioni fuori dal coro e non per mera provocazione (lui che è stato “prima di noi” non ne ha bisogno): quelle del cantautore milanese infatti sono sempre riflessioni originali e ponderate. In un’intervista a La Verità il Rouge ci ha dato anche un punto di vista alternativo alla vulgata vigente anche sul coronavirus.: “Società ha barattato la, infatti, prima di tutto se la prende con “una società che ha barattato lacon un’idea rassicurante e confortevole di. “Mi sono chiesto se non potevamo prepararci un po’ meglio, a livello di sanità, se non nella prima ondata, almeno nella seconda, visto che avevamo sperimentato la precedente”, dice ...