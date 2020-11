Covid, ecografia al letto del paziente: a Cremona un corso per medici in prima linea (Di venerdì 20 novembre 2020) Cremona, 20 novembre 2020 - Addestrare medici capaci di fare ecografie polmonari anche a domicilio. Cinquanta medici dell'ASST di Cremona , impegnati in prima linea nella lotta al Covid 19 sono i ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 20 novembre 2020), 20 novembre 2020 - Addestrarecapaci di fare ecografie polmonari anche a domicilio. Cinquantadell'ASST di, impegnati innella lotta al19 sono i ...

Un corso teorico pratico per 50 medici dell’ASST di Cremona. L’Obiettivo? Addestrare i professionisti (impegnati in prima linea) ad individuare precocemente i sintomi della polmonite, anche a domicili ...

Ecografia al letto del paziente, arma efficace contro il Covid

Le tecnologie di diagnostica per immagini sono fondamentali per accertare l’effettiva presenza della polmonite.

Un corso teorico pratico per 50 medici dell'ASST di Cremona. L'Obiettivo? Addestrare i professionisti (impegnati in prima linea) ad individuare precocemente i sintomi della polmonite, anche a domicilio.

Le tecnologie di diagnostica per immagini sono fondamentali per accertare l'effettiva presenza della polmonite.