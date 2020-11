Covid, De Luca: Campania zona rosè. Tante polemiche e ora scarsi controlli. Poi attacca Di Maio e de Magistris (Di venerdì 20 novembre 2020) In Campania zona rossa? Abbiamo istituito una zona rosé. Ironizza così Vincenzo De Luca nel corso del suo appuntamento social per fare il punto sull’emergenza Covid. Il presidente della Campania si riferisce alla mancanza di un adeguato impianto di sicurezza che possa assicurare il rispetto delle regole. “Bisognerebbe fare dei controlli tra un comune e l’altro” spiega De Luca che poi definisce “terapeutica” la sua regione: “C’era mezza Italia che non dormiva la notte se non si faceva la zona rossa in Campania. Ora l’hanno fatta e dormono tutti”. Infine il consueto invito ai cittadini ad adottare atteggiamenti di prudenza: “Dobbiamo essere rigorosi, nell’ultima settimana il tasso di positivi è passato dal 16 al 15%, la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) Inrossa? Abbiamo istituito unarosé. Ironizza così Vincenzo Denel corso del suo appuntamento social per fare il punto sull’emergenza. Il presidente dellasi riferisce alla mancanza di un adeguato impianto di sicurezza che possa assicurare il rispetto delle regole. “Bisognerebbe fare deitra un comune e l’altro” spiega Deche poi definisce “terapeutica” la sua regione: “C’era mezza Italia che non dormiva la notte se non si faceva larossa in. Ora l’hanno fatta e dormono tutti”. Infine il consueto invito ai cittadini ad adottare atteggiamenti di prudenza: “Dobbiamo essere rigorosi, nell’ultima settimana il tasso di positivi è passato dal 16 al 15%, la ...

