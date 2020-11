Covid, Crisanti: “Vaccino a gennaio? Non lo farei senza dati precisi” (Di venerdì 20 novembre 2020) Andrea Crisanti non si fida del vaccino in arrivo a gennaio. Il direttore del Dipartimento di Medicina molecolare di Padova attende dati su sicurezza ed efficacia, per questo invita alla prudenza: “I vaccini funzionano, io sono favorevolissimo ai vaccini, sia ben chiaro”, ha precisato Crisanti ospite della trasmissione Focus Live. Crisanti spiega il motivo per cui non farebbe il vaccino anti-Covid in arrivo, presumibilmente, a gennaio: “Perché voglio essere rassicurato che sia un vaccino che è stato testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza e efficacia. Penso che come cittadino ne ho diritto e non sono disposto ad accettare scorciatoie”. L’emergenza globale ha spinto le aziende farmaceutiche a premere il piede sull’acceleratore dello sviluppo e della fase di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 novembre 2020) Andreanon si fida del vaccino in arrivo a. Il direttore del Dipartimento di Medicina molecolare di Padova attendesu sicurezza ed efficacia, per questo invita alla prudenza: “I vaccini funzionano, io sono favorevolissimo ai vaccini, sia ben chiaro”, ha precisatoospite della trasmissione Focus Live.spiega il motivo per cui non farebbe il vaccino anti-in arrivo, presumibilmente, a: “Perché voglio essere rassicurato che sia un vaccino che è stato testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza e efficacia. Penso che come cittadino ne ho diritto e non sono disposto ad accettare scorciatoie”. L’emergenza globale ha spinto le aziende farmaceutiche a premere il piede sull’acceleratore dello sviluppo e della fase di ...

