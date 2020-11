Covid, Crisanti: “Il vaccino? Senza dati non me lo faccio”. L’ex direttore dell’Ema Rasi : “Esterefatto. Parole irresponsabili” (Di venerdì 20 novembre 2020) Da un parte c’è lui, l’uomo dei tamponi: il microbiologo che ha condotto lo studio su Vo’ Euganeo, prima frontiera scientifica dell’analisi dell’epidemia di coronavirus, dall’altra gli altri scienziati. Andrea Crisanti ha scatenato tempesta polemica con una frase sul primo vaccino che arriverà a gennaio (probabilmente quello della Pfizer, ndr), “Senza dati, non me lo faccio, perché voglio essere rassicurato che è stato testato e soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Come cittadino ne ho diritto, non sono disposto ad accettare scorciatoie”. Il direttore di microbiologia e virologia all’Università di Padova, lo ha detto parlando ieri a Focus Live, Festival della divulgazione scientifica di “Focus”. “I vaccini funzionano, io sono favorevolissimo sia ben chiaro, ma questi vaccini sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Da un parte c’è lui, l’uomo dei tamponi: il microbiologo che ha condotto lo studio su Vo’ Euganeo, prima frontiera scientifica dell’analisi dell’epidemia di coronavirus, dall’altra gli altri scienziati. Andreaha scatenato tempesta polemica con una frase sul primoche arriverà a gennaio (probabilmente quello della Pfizer, ndr), “, non me lo faccio, perché voglio essere rassicurato che è stato testato e soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Come cittadino ne ho diritto, non sono disposto ad accettare scorciatoie”. Ildi microbiologia e virologia all’Università di Padova, lo ha detto parlando ieri a Focus Live, Festival della divulgazione scientifica di “Focus”. “I vaccini funzionano, io sono favorevolissimo sia ben chiaro, ma questi vaccini sono stati ...

