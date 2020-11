Covid, cambiano i colori delle regioni: ecco come e quando (Di venerdì 20 novembre 2020) Roberto Speranza, ministro delle Salute, ha firmato una nuova ordinanza, in vigore da oggi 20 novembre. Si rinnovano le misure relative alle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta (zone rosse), Puglia, Sicilia (zone arancioni). La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione, che in realtà sarebbe sul punto di arrivare. Una possibilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) del 3 novembre 2020. “L’indice Rt è più basso” Le misure restrittive “sono l’unico vero strumento che ora abbiamo per abbassare il contagio e metterlo sotto controllo – ha dichiarato Speranza durante il webinar L’Unione europea alla sfida del Covid-19 -. È evidente che provocano sacrifici sul piano economico e culturale, ma come mostrano i numeri ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 20 novembre 2020) Roberto Speranza, ministroSalute, ha firmato una nuova ordinanza, in vigore da oggi 20 novembre. Si rinnovano le misure relative alleCalabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta (zone rosse), Puglia, Sicilia (zone arancioni). La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione, che in realtà sarebbe sul punto di arrivare. Una possibilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) del 3 novembre 2020. “L’indice Rt è più basso” Le misure restrittive “sono l’unico vero strumento che ora abbiamo per abbassare il contagio e metterlo sotto controllo – ha dichiarato Speranza durante il webinar L’Unione europea alla sfida del-19 -. È evidente che provocano sacrifici sul piano economico e culturale, mamostrano i numeri ...

