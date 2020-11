Covid | Brusaferro | ' Il numero dei casi comincia ad appiattirsi | Fvg | Molise e Veneto le tre Regioni ' a rischio'

Agenzia_Ansa : #Covid rinnovate le misure per le zone 'rosse' fino al 3 dicembre. Brusaferro: 'Non cantare vittoria perché Rt è an… - TgLa7 : ##Covid, Brusaferro: si allontana probabilità saturazione ospedali - ilmamilio : COVID, Bollettino Italia: +37.442 casi, 699 morti. Brusaferro (Iss): 'Primi segnali di rallentamento incidenza'… - GiornaleLazio : Covid, Brusaferro: “Segnali positivi, ma il rischio è ancora alto” - Diego_Bruno80 : RT @TgLa7: ##Covid, Brusaferro: si allontana probabilità saturazione ospedali -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brusaferro

Indice Rt in calo in quasi tutte le regioni italiane, ma l’Italia è nella sua fase più importante. Allentare adesso significherebbe doversi preparare a una terza ondata.Sono 37.242 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, secondo l’ultimo bollettino ... secondo il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro: “Negli ultimi giorni la curva del ...