Covid: bonus spesa senza diritto, sanzionati in 700 a Napoli (Di venerdì 20 novembre 2020) Avevano dichiarato di essere in difficoltà economiche e avevano incassato il sostegno. Tra loro la Finanza ha scoperto anche dei parenti di boss delle cosche Leggi su repubblica (Di venerdì 20 novembre 2020) Avevano dichiarato di essere in difficoltà economiche e avevano incassato il sostegno. Tra loro la Finanza ha scoperto anche dei parenti di boss delle cosche

fattoquotidiano : Bonus spesa Covid, nel Comune di Africo 91 domande su 98 erano false: così hanno preso i soldi destinati alle famig… - davidefaraone : Sembra una notizia uscita da uno sketch di Cetto La Qualunque, ma come talvolta accade, la realtà ha superato la fa… - ascochita : RT @Miti_Vigliero: La donna con 325mila euro in banca che ha preso il bonus spesa COVID Oltre 700 le persone smascherate e sanzionate dai… - massimoneri90 : Napoli, bonus spesa per il Covid senza diritto: sanzionati in 700 - RobertoLocate14 : RT @Miti_Vigliero: La donna con 325mila euro in banca che ha preso il bonus spesa COVID Oltre 700 le persone smascherate e sanzionate dai… -