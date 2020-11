Covid, Biontech-Pfizer chiedono l'ok per il vaccino | Iss: 'Indice Rt sceso a 1,18' | Speranza: 'Cala grazie alle misure' (Di venerdì 20 novembre 2020) Mentre si continua ad osservare la curva della pandemia di coronavirus, Biontech e Pfizer hanno inoltrato la richiesta di autorizzazione alla United States Medicines Agency (FDA) per mettere sul ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020) Mentre si continua ad osservare la curva della pandemia di coronavirus,hanno inoltrato la richiesta di autorizzazione alla United States Medicines Agency (FDA) per mettere sul ...

TgLa7 : #Covid: vaccino BioNTech/Pfizer 'possibile' arrivo entro anno - Agenzia_Ansa : Biontech e Pfizer hanno inoltrato la richiesta di autorizzazione alla United States Medicines Agency (Fda) per mett… - Corriere : Pfizer, sperimentazione finita: «Il nostro vaccino efficace al 95% e non ha effetti av... - CaleEuropaEdic : RT @PE_Italia: .@GabrielMariya: “L’Europa rende possibile lo sviluppo dei vaccini. Finanziamo la ricerca su COVID-19 attraverso Horizon 202… - PoliticaNewsNow : Biontech e Pfizer chiedono autorizzazione per commercializzare vaccino anti Covid -