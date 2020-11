Covid, Arcuri annuncia vaccinazione di massa nel 2021: “Gran parte popolazione vaccinata nei primi 9 mesi” (Di venerdì 20 novembre 2020) Il governo sta lavorando “alacremente” al piano di distribuzione, conservazione e somministrazione dei vaccini anti Covid e nel corso del 2021 punta di arrivare alla somministrazione su larga scala. Sono queste le informazioni che il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha annunciato nel corso della conferenza stampa per fare il punto sulle attività per il contrasto e il contenimento dell’epidemia. “Si tratterà della più grande campagna di somministrazione di vaccini mai vista“, ha spiegato Arcuri. Il Commissario ha dichiarato che, “sulla base delle previsioni, non ancora validate, una parte importante della popolazione potrà essere vaccinata nel primo semestre del prossimo anno o entro il terzo ... Leggi su tpi (Di venerdì 20 novembre 2020) Il governo sta lavorando “alacremente” al piano di distribuzione, conservazione e somministrazione dei vaccini antie nel corso delpunta di arrivare alla somministrazione su larga scala. Sono queste le informazioni che il Commissario straordinario per l’emergenza-19, Domenico, hato nel corso della conferenza stampa per fare il punto sulle attività per il contrasto e il contenimento dell’epidemia. “Si tratterà della più grande campagna di somministrazione di vaccini mai vista“, ha spiegato. Il Commissario ha dichiarato che, “sulla base delle previsioni, non ancora validate, unaimportante dellapotrà esserenel primo semestre del prossimo anno o entro il terzo ...

